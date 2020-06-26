وفاة حرم "أبو حربة" بالطائف

توفيت حرم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحربة، وتمت الصلاة عليها في جامع عبدالله بن عباس في الطائف.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزوج الفقيدة ، وأبنائها محمد أبوحربة المدير الإقليمي لمجموعة إنتركونتيننتال بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والعميد فيصل أبوحربة، من منسوبي وزارة الداخلية ، وإلى ابنة الفقيدة وأحفادها وكل عائلة أبوحربة وأقاربهم .

سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا اليه راجعون

محمد/ 0506545568
فيصل /0505424054
يزيد/ 0568884667

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26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 03:12 PM

وفاة حرم "أبو حربة" بالطائف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توفيت حرم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحربة، وتمت الصلاة عليها في جامع عبدالله بن عباس في الطائف.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لزوج الفقيدة ، وأبنائها محمد أبوحربة المدير الإقليمي لمجموعة إنتركونتيننتال بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، والعميد فيصل أبوحربة، من منسوبي وزارة الداخلية ، وإلى ابنة الفقيدة وأحفادها وكل عائلة أبوحربة وأقاربهم .

سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا اليه راجعون

محمد/ 0506545568
فيصل /0505424054
يزيد/ 0568884667

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