"الاتجاهات الحديثة في التمريض".. في ندوة بمستشفى الملك خالد للعيون

تبحث تطوير المعرفة النظرية وتقديم الدراسات البحثية

افتتح الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنيابة، الدكتور صالح بن أحمد المسفر، الأربعاء، الندوة السنوية الثالثة والثلاثين للتمريض، تحت عنوان "الاتجاهات والتحديات الحديثة في مجال التمريض"، بقصر الثقافة في الحي الدبلوماسي.

وقال الدكتور "المسفر": إن تنظيم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للمؤتمرات والندوات الطبية المتخصصة، يأتي انسجامًا مع رؤية المستشفى ضمن أولوياتها بالمجال البحثي والتعليمي والتدريبي.

وأضاف: الندوات العلمية المتخصصة تحقق هذا الجانب وتعد محورًا رئيسًا للبناء المعرفي والمهاري، ومصدرًا للمعلومات.

ولفت في كلمته إلى أن عقد الندوة لأهمية ودور قطاع التمريض في الخدمات الصحية المقدمة، وتهدف إلى مشاركة الخبرات في الابتكارات التقنية الحديثة في مجال التمريض والممارسة السريرية وتأثيرها على سلامة المرضى، والمساهمة في تطوير المعرفة النظرية، وتقديم الدراسات البحثية في مجال التمريض وتحديد التحديات التي تواجهه ومناقشة حلها.

من جانبها قالت رئيسة اللجنة العلمية للندوة، إيناس بنت شكري العمري: إن الندوة ستتناول تمريض العيون حول العالم وأثر تحفيز بيئة العمل الصحية في ظل التحول بالخدمات الصحية والموضوعات التي تعزز من دور التمريض، وتعود بالفائدة على قطاعات خدمة المرضى.

كما توفر الفرصة للعاملين في التمريض والطلاب والباحثين من جميع أنحاء المملكة، للتعرف على الاتجاهات والتحديات الحالية في مجال التمريض وتبادل الأفكار والخبرات العلمية.

وتابعت: "الندوة سيشارك فيها عدد من المتحدثين الدوليين، ومتحدثون من داخل المملكة"، مشيرة إلى اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 11 ساعة من الندوة للتعليم الطبي المستمر.