مصادر "سبق" تكشف هوية المرأة المتوفاة داخل حقيبة كبيرة بمكة المكرمة

مقيمة عشرينية أبلغ كفيلها عن تغيبها عن العمل

كشفت مصادر لـ"سبق" عن هوية المرأة المتوفاة التي عُثر عليها داخل حقيبة ملقاة على الأرض في المشاعر المقدسة بالقرب من الدائري الرابع.

وقالت المصادر إن التحقيقات الأولية أسفرت عن أن المتوفاة مقيمة من الجنسية الإندونيسية، وعمرها 24 عامًا، وقد أبلغ كفيلها عن أنها متغيبة عن العمل. فيما استلمت النيابة العامة بمكة المكرمة أوراق القضية لإكمال التحقيقات لكشف أسباب الوفاة بحكم الاختصاص.

ونشرت "سبق" مباشرة الجهات الأمنية بمكة المكرمة مساء الجمعة بلاغًا من مواطن عن عثوره أثناء التنزه عند مروره بالمشاعر المقدسة على حقيبة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتباهه فيها، وعند تحققه مما بداخلها عُثر على المرأة متوفاة.

الجهات الأمنية مكة المكرمة الجهات الأمنية بمكة تباشر العثور على امرأة متوفّاة داخل حقيبة كبيرة

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28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 10:44 PM

مقيمة عشرينية أبلغ كفيلها عن تغيبها عن العمل

مصادر "سبق" تكشف هوية المرأة المتوفاة داخل حقيبة كبيرة بمكة المكرمة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

11 189,738

كشفت مصادر لـ"سبق" عن هوية المرأة المتوفاة التي عُثر عليها داخل حقيبة ملقاة على الأرض في المشاعر المقدسة بالقرب من الدائري الرابع.

وقالت المصادر إن التحقيقات الأولية أسفرت عن أن المتوفاة مقيمة من الجنسية الإندونيسية، وعمرها 24 عامًا، وقد أبلغ كفيلها عن أنها متغيبة عن العمل. فيما استلمت النيابة العامة بمكة المكرمة أوراق القضية لإكمال التحقيقات لكشف أسباب الوفاة بحكم الاختصاص.

ونشرت "سبق" مباشرة الجهات الأمنية بمكة المكرمة مساء الجمعة بلاغًا من مواطن عن عثوره أثناء التنزه عند مروره بالمشاعر المقدسة على حقيبة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتباهه فيها، وعند تحققه مما بداخلها عُثر على المرأة متوفاة.

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