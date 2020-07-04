البرازيل تتجاوز مليوناً ونصف المليون حالة إصابة بكوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 42223 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,539,081 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.
ووفقاً لوزارة الصحة سجلت البرازيل، اليوم، 1290 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات إلى 63174 حالة وفاة.
كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء بلغ حتى الآن 868372 حالة.
فيروس كورونا الجديد
تسجيل 1290 حالة وفاة جديدة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 42223 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,539,081 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.
ووفقاً لوزارة الصحة سجلت البرازيل، اليوم، 1290 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات إلى 63174 حالة وفاة.
كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء بلغ حتى الآن 868372 حالة.