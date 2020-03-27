أمير عسير: جائحة كورونا ميدان لاستشعار المسؤولية

كرّم مدير مكافحة العدوى بصحة بيشة تقديرًا لجهوده

أشاد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، بالدور الذي تمارسه الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة في تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من تطورات جائحة كورونا.

وقال أمير عسير: كل عمل مميز يقف خلفه مسؤول استشعر أهمية مكانته والدور الذي يقوم به، ومهامه التي يجب عليه تنفيذها بأعلى جودة وفي وقت قياسي، وهذا من يستحقّ التكريم والتقدير لبذل المزيد من العطاء لخدمة المواطن والمقيم في المنطقة.

وأضاف: جائحة كورونا ميدان فسيح يتجلّى فيها الشعور بالمسؤولية، والجدّيّة في العمل، والدقّة في التنفيذ.

جاء ذلك خلال تكريمه لمدير إدارة مكافحة العدوى في صحة بيشة، عبيد جلوي الأكلبي؛ نظير الأداء المميز الذي قامت به إدارته في مهام إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، وما تم تنفيذه من خطط للطوارئ.

واستعرض أمير عسير أعمال إدارة مكافحة العدوى أثناء زياته التفقدية للقطاع الصحي في محافظة بيشة، ودعا "الأكلبي" إلى مرافقته إلى أبها للاطلاع على مهام وأهداف غرفة إدارة أزمة كورونا بمقرّ الإمارة؛ حيث تم تكريمه من قبل أمير المنطقة أمام فريق إدارة الأزمة.