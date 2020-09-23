"اليوبي" يرعى حفل جامعة المؤسس للاحتفاء باليوم الوطني الـ90.. الأحد

استحدثت منصة لعرض جميع المشاركات والمبادرات.. ويدشن انطلاق الأنشطة الطلابية

يرعى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فعاليات حفل احتفاء الجامعة باليوم الوطني الـ90، وانطلاق الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد، تحت شعار "وطني همم.. أمجادنا قمم" الأحد المقبل عبر برنامج الزوم.

وأكد رئيس الجامعة أن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية احتفالا بمعاني التوحيد التي رسّخها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- منذ توحيد المملكة التي تعد ملحمة تاريخية نتج عنها وضع حجر الأساس لهذه الطفرات التنموية والتقدمية التي شهدتها بلادنا وسار على نهجه أبناؤه الملوك، ووصولاً إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

وأوضح "اليوبي" أن جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتضع نصب أعينها رؤية المملكة 2030 التي وصفها ولاة الأمر -حفظهم الله- خارطة طريق واضحة للعالم وللمملكة من خلال خطط استراتيجية لكل القطاعات والمجالات من أجل الوصول في تلك السنة إلى غايات عظمى ومقاصد سامية وأهداف جوهرية تضع المملكة على خارطة الدول العالمية ذات التأثير الفعال في كل الأمور الدولية.

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني: إن الجامعة تحتفي كل عام بذكرى اليوم الوطني ويقدم منسوبيها وطلبتها أسمى معاني الحب والانتماء لهذا الوطن المعطاء، ويشمل الاحتفاء تقديم مواهب في مجالات متنوعة تعبر عن حب الوطن، كما سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقات والبرامج، وتم إنشاء منصة الكترونية تشمل جميع مشاركات الكليات والعمادات والمعاهد والمنسوبين والطلاب والطالبات بمناسبة اليوم الوطني، شهدت مشاركات متميزة في مجالات متنوعة.