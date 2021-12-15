ضمن برامج ‎جودة الحياة.. زراعة مليون زهرة شتوية متنوعة في مختلف شوارع القطيف

يأتي ذلك ضمن مستهدفات مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري

اكملت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برامج ‎جودة الحياة من زراعة مليون زهرة شتوية متنوعة في مختلف الشوارع والميادين والمتنزهات العامة والواجهة البحرية في محافظة القطيف.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن مستهدفات مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإيجاد مناخ صديق للبيئة، وزيادة مساحات الزهور المزروعة، ونصيب الفرد منها في مختلف مدن المنطقة ومحافظاتها.