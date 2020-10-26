إنجاز جديد للوطن.. سارة العتيبي تحصل على جائزة المرأة القيادية ٢٠٢٠م بدبي

نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتمكين المرأة السعودية

في إنجاز جديد يسجل باسم الوطن، واتساقاً مع توجهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، ودعمها المتواصل للمرأة السعودية لتمكينها من المناصب القيادية، حصلت مديرة عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بمكة المكرمة الدكتورة سارة العتيبي، على جائزة المرأة القيادية لعام ٢٠٢٠م على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة بدبي.

وقد حازت الدكتورة سارة العتيبي التي تعد أحد قيادات معهد الإدارة العامة على جائزة المرأة القيادية لهذا العام، بعد ترشيح اللجنة المعنية لعدد من القياديات دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الجائزة إلى إبراز، وتكريم الإنجازات الرائدة لمؤسسات القطاع العام والأفراد الذين أظهروا قيادة نموذجية نحو القيادة التنظيمية، وفعالية الفريق من خلال إدارة رأس المال البشري والتنوع، والتخطيط الاستراتيجي.

وبهذه المناسبة أعربت الدكتورة سارة العتيبي عن فخرها واعتزازها بالحصول على الجائزة، والتي تأتي نتيجة الدعم اللا محدود للمرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك القائد سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الداعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وكذلك من معهد الإدارة العامة ممثلاً في مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، والمسؤولين، والزملاء والزميلات في المركز الرئيسي وفروعه.

وقالت مديرة عام معهد الإدارة العامة النسائي بفرع منطقة مكة المكرمة:"إن الجائزة جاءت نتيجة عمل وتعاون فريق رائع عمل لأكثر من عامين على تأسيس الفرع النسائي للمعهد بمكة المكرمة، وتهيئته ليكون منبراً جديداً لتوفير الخدمات التدريبية المتطورة للعنصر النسائي بالمنطقة".

وتقدمت الدكتورة سارة العتيبي بالشكر الجزيل لكل من ساهم ودعم خلال تلك المرحلة، وقالت:"هذا أقل ما نقدمه للوطن، فالوطن يستحق منا الكثير".

الجدير بالذكر أن القمة الحكومية للموارد البشرية بدبي تعتبر الحدث الرئيسي للموارد البشرية في القطاع العام في المنطقة، كما أنها تجمع بين العقول الشابة، وأصحاب التجارب في الموارد البشرية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لتسليط الضوء على أفضل الممارسات للاستفادة من الموارد البشرية في إعداد المنظمات للاستجابة لاحتياجات الأعمال ذات الأولوية والاستفادة من رأس المال البشري.