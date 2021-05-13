الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.