الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية منطقة الباحة

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13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442 10:04 AM

حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات

الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية منطقة الباحة

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