"ترامب" يعترف: بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة

في تغريدة على "تويتر" قبل قليل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات "لأن الانتخابات مزورة"، جاء ذلك في تغريدة لـ"ترامب" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل.

وقال "ترامب" في تغريدته: بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزورة. لا يُسمح بمراقبي أو مراقبي التصويت، التصويت مجدولة من قبل الشركة المملوكة للقطاع الخاص، ذات السمعة السيئة"!

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن

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15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 04:29 PM

في تغريدة على "تويتر" قبل قليل

"ترامب" يعترف: بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات "لأن الانتخابات مزورة"، جاء ذلك في تغريدة لـ"ترامب" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل.

وقال "ترامب" في تغريدته: بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزورة. لا يُسمح بمراقبي أو مراقبي التصويت، التصويت مجدولة من قبل الشركة المملوكة للقطاع الخاص، ذات السمعة السيئة"!

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الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن

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