نائب المركز الوطني للتخصيص: لا نية لنقل المعلمين إلى شركات حاليًا

أكد عدم صحة الرسائل المتداولة هذه الأيام عن نقل ملكية إدارات التعليم

أكد نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة في المركز الوطني للتخصيص هاني الصايغ أنه لا صحة للرسائل المتداوَلة هذه الأيام عن نقل ملكية إدارات التعليم، وكذلك المعلم سيبقى كادر وزارة التعليم، ولا توجُّه حاليًا لنقلهم لشركات.

وقال إن ما يحدث حاليًا في قطاع التعليم هو عبارة عن ترسية مشاريع البنية التحتية والتشغيل للمنشآت، مبينًا أن 35٪ من برنامج التخصيص سيكون مناصفة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص عن طريق تقديم الخدمات، وليس بيع أصول المؤسسات.