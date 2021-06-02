"الحملة الوطنية" تعلن رصد مخالفات بيئية خطيرة لعدد من المنشآت

أنهت مسح 646 منشأة

رصدت الفرق التفتيشية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي بالساحل الغربي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عدة مخالفات أبرزها منشآت تعمل دون ترخيص بيئي، ومنشآت لم تتجاوب مع مفتشي المركز وتمكنهم من الدخول للمواقع.

وأوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية والمشرف العام على الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي، المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن الحملة في مراحلها الأخيرة نظراً لتغطية ما يقارب ٩٥٪ من الساحل الغربي، مشيراً إلى أن من بين المخالفات المرصودة تم رصد تصريف مياه غير معالجة إلى البحر، إضافة إلى رصد حالات تلوث مثل رمي مخلفات وتصريف مياه ملوثة إلى الأودية ومجاري السيول معظمها مجهولة المصدر تم تصويرها وتوثيقها.

وبين "السنقوف"، أن الفرق التفتيشية تمكنت من مسح ما يقارب ٦٤٦ منشأة في الساحل الغربي، حيث تستكمل فرق التفتيش البيئي المشاركة في الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي للساحل الغربي، أعمالها حسب الخطة الموضوعة.

وأضاف أنه قد تم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كافة نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها حيث تم تسجيل عدة ملاحظات مثل وجود العديد من البيئات الطبيعية التي لا زالت خالية ونظيفة من التلوث، كما تم تسجيل بعض الملاحظات متمثلة في وجود بعض مجاري السيول والأودية تم إلقاء بعض المخلفات فيها بشكل عشوائي وسيتم استمرار أعمال المسح لاستكمال كافة مناطق الساحل الغربي بالمملكة.