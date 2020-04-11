الأمن يقبض على شخص تجاوز على قبائل ومناطق مستغلاً ظروف منع التجوّل

علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية قبضت على شخصٍ ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتجاوز على القبائل والمناطق، مستغلاً قرار منع التجوّل بين المناطق.

وكان الشخص قد ظهر وهو يدعو أبناء المنطقة التي يسكنها، إلى الإبلاغ عن أفراد بعض القبائل أو المناطق عند دخولهم للمنطقة التي يسكنها.

يُشار إلى أن الجهات الأمنية تتعامل بحزم مع المخالفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ضبطت عدداً من المخالفين خلال الأيام الماضية؛ ما زاد من نسبة الانضباط وقلل من مخالفات المشاهير، ومَن يحظون بمتابعات عالية.

منع التجول الجهات الأمنية

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 01:53 PM

الأمن يقبض على شخص تجاوز على قبائل ومناطق مستغلاً ظروف منع التجوّل

عبدالله البرقاوي

الرياض

37 111,451

علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية قبضت على شخصٍ ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتجاوز على القبائل والمناطق، مستغلاً قرار منع التجوّل بين المناطق.

وكان الشخص قد ظهر وهو يدعو أبناء المنطقة التي يسكنها، إلى الإبلاغ عن أفراد بعض القبائل أو المناطق عند دخولهم للمنطقة التي يسكنها.

يُشار إلى أن الجهات الأمنية تتعامل بحزم مع المخالفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ضبطت عدداً من المخالفين خلال الأيام الماضية؛ ما زاد من نسبة الانضباط وقلل من مخالفات المشاهير، ومَن يحظون بمتابعات عالية.

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منع التجول الجهات الأمنية

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