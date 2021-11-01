"حمدوك" يجتمع مع سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج

ناقشوا الخيارات المتاحة لإنهاء الأزمة

ذكرت مصادر سودانية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اجتمع في منزله بسفراء النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في السودان.

وبيَّنت المصادر أن السفراء ناقشوا مع "حمدوك" الخيارات المتاحة لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، وفقًا لـ"الشرق".

وفي سياق متصل، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى عودة حكومة عبدالله حمدوك للقيام بمهامها وفقًا للوثيقة الدستورية، ومحاسبة المتورطين في الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان.