ترفيه لك ولعائلتك.. "ميادين الرماية" بالباحة تتهيأ للإثارة وأشهى المأكولات

فعالية فترتين ضمن "صيف السعودية" تضمن حجزاً إلكترونياً والتحصين شرط

انطلقت فعالية "ميادين الرماية RELOAD"، في مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، وذلك ضمن أنشطة برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في 11 وجهة سياحية تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2021، وتقام هذه الفعاليات الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وتُعد فعالية "ميادين الرماية RELOAD"، من أهم الفعاليات السياحية التي تشهد إقبالًا من الأفراد والعائلات، وهي مقسمة إلى قسمين، الأول مخصص لميادين الرماية النارية، والثاني لجميع أفراد العائلة.

وتحوي منطقة الفعاليات مجموعة متنوعة من الألعاب السياحية الترفيهية، المناسبة لكل أفراد العائلة، والتي أسهمت في رفع نسبة الإقبال، ومن أشهرها "ألعاب الكرنفال، وألعاب الواقع الافتراضي (VR)، وباينلس بول، ولعبة معركة الأسهم والتصويب على الهدف، ومحاكاة الرماية".

ولمحاكاة الرماية في الفعالية، تم تجهيز الميادين بالأسلحة الهوائية، وأسلحة الرماية بالبنادق، والمسدسات، والرماية بالشوزن، لتلبية رغبات جميع الزوار من الجنسين، كما تم توفير مناطق مناسبة للجلوس، وعربات وأكشاك لتقديم أشهى وألذ المأكولات والمشروبات.

وبإمكان السياح والزوار الراغبين في الاطلاع على مزيد من المعلومات زيارة منصة (روح السعودية) “visitsaudi.com” وحجز وشراء تذاكر الدخول، علمًا بأن هذه الفعالية متاحة لجميع الفئات العمرية مع اشتراط التحصين لمن تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، للحفاظ على سلامة الجميع، وتفتتح الفعالية أبوابها يوميًا على فترتين، الأولى من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، والثانية من الرابعة عصرًا وحتى الثانية عشرة ليلاً، فيما تستقبل منطقة الفعاليات الترفيهية الزوار من الرابعة عصرًا وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج "صيف السعودية" في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي، ويقدم ما يزيد عن 500 باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل 30 فعالية نوعية في 6 مدن حول المملكة، تضم أكثر من 300 عرض ونشاط شيق ومتنوع.