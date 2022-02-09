أحدهم يُشَك في موته.. من هم المرشحون المحتملون لخلافة "القرشي" في قيادة "داعش"؟

ترجيحات بأن يكون "عراقياً"

رجح مسؤولان أمنيان عراقيان، وثلاثة محللين مستقلين، اليوم (الأربعاء)، أن يخرج الزعيم القادم لتنظيم "داعش" الإرهابي من دائرة ضيقة من المتشددين العراقيين، الذين صقلتهم المعارك، ممن برزت أدوارهم في أعقاب الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003.

وذكر المسؤولان العراقيان أن أحد أفراد المجموعة المرشحة لخلافة أبو إبراهيم القرشي، الذي فجر نفسه خلال عملية أمريكية لاعتقاله في سوريا الأسبوع الماضي، هو القائد العسكري أبو ياسر العيساوي، الذي أعلنت واشنطن وبغداد مقتله العام الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه قال الخبير العراقي فاضل أبو رغيف الذي يقدم المشورة للأجهزة الأمنية: "إن هناك أربعة مرشحين محتملين لخلافة القرشي هم: أبو خديجة، وآخر دور معروف له كان قيادياً في داعش بالعراق، وأبو مسلم وهو قائد التنظيم في الأنبار، وآخر يدعى أبو صالح ويعرف عنه القليل من المعلومات، ولكنه كان مقرباً من البغدادي والقرشي".

وأضاف "أبو رغيف": "وهناك أبو ياسر العيساوي أيضاً، الذي لا تزال تثار الشكوك بأنه على قيد الحياة، بالرغم من أن التنظيم نعاه، ومكانته مهمة جداً في التنظيم؛ لامتلاكه خبرة عسكرية طويلة".

وأعلن الجيش العراقي والتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة "داعش"، مقتل "العيساوي" في غارة جوية في يناير عام 2021، غير أن مسؤولاً أمنياً عراقياً أكد أن ثمة شبهات قوية أن "العيساوي" لا يزال على قيد الحياة.

وأشار المسؤول إلى أنه إذا اتضح أن "العيساوي" لم يُقتل، فهو يمتلك الخبرة والتجربة في تخطيط الهجمات العسكرية ولديه الآلاف من الأتباع.