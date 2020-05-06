"القرشي" مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة

بموافقة وزير الداخلية أصدر مدير عام الدفاع المدني قراراً بتعيين العميد عبدالله بن عيد القرشي مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وعبر العميد "القرشي" عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، واعداً بتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بأعمال الدفاع المدني بالمنطقة.

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 05:23 PM

"القرشي" مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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بموافقة وزير الداخلية أصدر مدير عام الدفاع المدني قراراً بتعيين العميد عبدالله بن عيد القرشي مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وعبر العميد "القرشي" عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، واعداً بتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بأعمال الدفاع المدني بالمنطقة.

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