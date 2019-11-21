شاهد من "طلالا بلقرن".. هطلت الأمطار فانكشف سوء التصريف

"سبق" رصدت تجمعات المياه بالطرقات التي تشكل خطراً على المارة

كشفت الأمطار التي شهدتها مخططات مركز طلالا التابع لمحافظة بلقرن، أمس الأربعاء، سوء واقع تصريف مياه الأمطار من على الطرقات، التي باتت تشكّل خطراً على المارة.





ورصدت عدسة "سبق" تجمعات مياه الأمطار والأتربة على الطرقات الرئيسية لمخططات مركز طلالا، وتبيّن انعدام التصريف التي تنتظر معالجة سريعة من قِبل الجهات المعنية.