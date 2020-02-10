"تعليم الرياض" يلغي‏ الاصطفاف الصباحي ويوجه بعدم خروج الطلاب والطالبات بالأماكن المفتوحة

ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء وإلى يوم الخميس

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، قادة المدارس ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الخميس، بإلغاء الاصطفاف الصباحي، وعدم خروج الطلاب والطالبات في الأماكن المفتوحة طيلة اليوم الدراسي.

ويأتي التوجيه نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.