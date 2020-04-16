شاهد.. الأمطار تُغرق شوارع شرورة وأمانة نجران: جاهزون بخطة طوارئ

سكان: الوضع مأساوي أين مشاريع التصريف.. ولا بد من حلول جذرية

هطلت أمطار غزيرة على محافظة شرورة مساء أمس، تسببت في غرق بعض الشوارع الرئيسية وحي الملك عبدالله بالمحافظة؛ فيما استنفرت الجهات الميدانية المعنية لتصريف مياه الأمطار وفك الاختناقات.

وكشف هطول الأمطار مساء أمس، سوء تصريف المياه في عدد من شوارع وأحياء المحافظة.

ووصف بعض الأهالي وضعَ الطرق والشوارع بالمأساوي جدًّا؛ مؤكدين أن هذا الوضع يجب أن لا يمر دون محاسبة وإيجاد حلول جذرية لهذه الأماكن؛ وخصوصًا حي الملك عبدالله.

وطالَبَ الأهالي أمانة منطقة نجران بتدخل جدي وفوري لمثل هذه الأزمات التي يمر بها سكان بعض الأحياء؛ خاصة أنهم يسمعون وعودًا دون تنفيذ.

من جهتها، أكدت أمانة منطقة نجران جاهزيتها، لافتة -عبر حسابها الرسمي- إلى أنها مستعدة ميدانيًّا لمعالجة أي طارئ عند هطول الأمطار؛ وفق خطة الطوارئ، فيما فعّلت غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار، واستقبال البلاغات عبر ٩٤٠.

ونشر حساب بلدية محافظة شرورة ‏عددًا من الصور لشفط التجمعات المائية من أمام منازل المواطنين "بطرق بدائية" فيما تساءل الأهالي: أين التصريف؟

وقالت البلدية: نُواصل أعمالنا الميدانية لسحب تجمعات المياه في عدد من المواقع إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا المساء على محافظة شرورة.