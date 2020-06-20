كورونا يواصل ضرباته.. الإصابات عالمياً تقارب 9 ملايين والوفيات فوق 460 ألفاً

أمريكا والبرازيل تتصدّران.. ومجموع المتعافين وصل إلى 4 ملايين و245817

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في العالم بلغ اليوم السبت 460012، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8 ملايين و663270.

وحسب عداد الجامعة، فإن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في العالم وصل إلى 4 ملايين و245817.

وبحسب "روسيا اليوم" بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة مليونين و221 ألفاً، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات في البرازيل المليون بنحو 32.9 ألف حالة.

وتبقى روسيا ثالثة من حيث عدد الإصابات عالمياً مع حوالي 569 ألف حالة، والمرتبتان الرابعة والخامسة تعودان للهند مع 395 ألف إصابة وبريطانيا (303,2 ألف).

وبين الدول العربية الأكثر تضرراً بالجائحة السعودية (150,2 ألف)، وقطر (85,4 ألف) ومصر (52,2 ألف) والإمارات (44,1 ألف) والكويت (38,6 ألف).