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إجمالي الإصابات 5،848،959 والوفيات 165658 شخصًا

البرازيل تسجّل 38307 إصابات جديدة بكورونا و921 حالة وفاة

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سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.