"الصحة": تسجيل 1055 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1143 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 18 يوليو 2021، تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 509576 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1143 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 490696 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8075 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10805 والحالات الحرجة 1420 حالة.