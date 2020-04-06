بجانب الأجهزة الأمنية والعسكرية.. "الجوازات" تباشر العمل الميداني لمنع التجول

إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين.. و"سبق" ترصد الانطلاقة بعدة مواقع بعسير

باشرت الجوازات بدءاً من مساء البارحة العمل الميداني لمنع التجول جنباً إلى جنب مع الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة المكلفة والتي تعمل على منع التجول إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، انتشر رجال الجوازات في مختلف أرجاء ومناطق المملكة بعد تلقيهم توجيه مدير عام الجوازات بسرعة الانضمام للجهات المعنية وأداء الواجب المناط على عاتقهم.



ورصدت "سبق" مساء أمس تواجد أفراد الجوازات وانتشارهم في عدد من المواقع بمنطقة عسير بمتابعة وإشراف من مدير جوازات المنطقة العميد سعد بن إبراهيم الحسين.

