بريدة.. ضبط عمالة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل

أعلنت وزارة "التجارة" أنها ضبطت خلال جولاتها الرقابية في بريدة، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل والتلاعب ببياناته التجارية وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام.
وصادرت الوزارة 124 كيلو عسل، وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وزارة التجارة بريدة
"التجارة": مصادرة 124 كيلو وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات
أعلنت وزارة "التجارة" أنها ضبطت خلال جولاتها الرقابية في بريدة، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل والتلاعب ببياناته التجارية وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام.
وصادرت الوزارة 124 كيلو عسل، وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.