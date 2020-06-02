ديوان المحاسبة يفتح التسجيل للتدريب "عن بُعد" لمنسوبي الجهات الحكومية

من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"

أعلن الديوان العام للمحاسبة، فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية التي يقدمها "عن بُعد" لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته، من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب" للعام الحالي 1441 / 1442هـ "2020م"، في مرحلته الثانية.

وقال الديوان إن برامجه التدريبية لهذه المرحلة والتي يبدأ التسجيل بها اعتباراً من اليوم، ولمدة سبعة أيام، تشمل خمسة برامج، وهي: أساسيات المحاسبة الحكومية، والإدارة المالية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والتدقيق المبني على المخاطر.

وذكر مدير المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان الدكتور سالم الغامدي؛ أن الدورات التدريبية تأتي تماشياً مع التدابير الاحترازية التي أعلنتها الجهات المختصة، وستكون متاحة "عن بُعد" عبر تطبيق برنامج "ZOOM" الإلكتروني، مؤكداً أهمية نشر ثقافة التدريب "عن بُعد"، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة تلك الغاية.

وأضاف: الديوان مستمر من خلال هذه البرامج التدريبية التي يقدمها لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته لإكساب منسوبي تلك الجهات المعارف اللازمة لرفع كفاءة أدائهم، وتحسين وتطوير مهاراتهم في مجال المحاسبة الحكومية والمالية، والمراجعة الداخلية، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية المعتمدة، ويتم تزويد المتدربين المقبولين برسائل عبر SMS.

وكان الديوان العام للمحاسبة قد أتم مرحلته الأولى من البرامج التدريبية التي قدمها في وقت سابق خلال هذا العام، بتنظيمه خمسة برامج تدريبية شارك فيها أكثر من 250 متدرباً من منسوبي الجهات الحكومية من مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن الديوان عمل على تكثيف التدريب "عن بُعد" منذ تعليق الحضور إلى مقار العمل، حيث نظّم "91" دورة تدريبية استفاد منها ما يقارب "5700" متدرّب من منسوبي الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابته من مناطق المملكة المختلفة، من خلال منظومته الإلكترونية "شامل"، ويمكن للراغبين الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية من خلال زيارة بوابة "تدريب" عبر موقع الديوان عن طريق الرابط http://portal.gab.gov.sa/SCFPA/.