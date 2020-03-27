ولاية نيويورك تكشف عن تقنية جديدة بأجهزة التنفس لمواجهة أزمة انتشار "كورونا"

تسمح باستخدام جهاز واحد لكل مريضين بشكل مشترك

صادقت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، أمس، على استخدام تقنية تسمح باستخدام جهاز تنفس اصطناعي واحد لكل مريضين بشكل مشترك، ضمن الجهود التي تحاول الولاية بذلها لوضع حلول تلبي الحاجة الماسة لتلك الأجهزة، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المتسبّب في مرض "كوفيد-19" بشكل حاد.

وبحسب الولاية، فقد وصلت حصيلة الإصابات في نيويورك حتى أمس، أكثر من 37 ألف حالة، أظهرت فحوصها تسجيل نتائج إيجابية.

وقال حاكم الولاية آندرو كومو؛ إن هذا الأسلوب باستخدام أجهزة التنفس بشكل مشترك، سيساعد الضغط والنقص الحاد في الأجهزة، مؤكداً أن مجموعة أخرى من أنابيب التنفس ستضاف إلى كل جهاز.. وأضاف: "إنها ليست مثالية لكننا نعتقد أنها عملية".

وخلال خطاباته الأخيرة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، كرّر حاكم الولاية التأكيد على الحاجة إلى استخدام 30 ألف جهاز تنفس اصطناعي لعلاج المصابين بالفيروس. وأوضح كومو؛ في وقت سابق، أن الولاية لا تملك سوى 4000 جهاز تنفس في مستشفياتها.