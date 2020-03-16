لماذا تم تعليق دوام الموظفين الحكوميين 16 يومًا ؟ .. تعرّف على السبب

من الفئات المهمة لنجاح جهود الحكومة لمواجهة كورونا وسلامتهم مطلب

جاء قرار تعليق الحضور لمقار العمل في كل الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، استكمالاً لجهود حكومة خادم الحرمين - رعاها الله - في مكافحة فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة.

وتفصيلاً، يأتي تعليق حضور الموظفين بعد قرار منع المراجعين وخدمتهم عن بعد استكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في محاصرة المرض وتخفيف آثاره، حيث سبقه عدة قرارات كان آخرها إغلاق المراكز التجارية الكبيرة باستثناء محال التموين والصحة وتنظيم عملها.

وتعد فئة الموظفين الحكوميين من الفئات المهمة في نجاح أي جهد حكومي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وهو ما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتقهم مضاعفة سواء على صعيد أسرهم أو داخل منازلهم، عبر الالتزام بكل التوصيات الصادرة عن جهة الاختصاص ومن أهمها البعد عن التجمعات والالتزام بمبدأ العزل المنزلي.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وجّه رسالة للمواطنين والمقيمين، أمس (الأحد)، بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة الفيروس.

وقال الدكتور الربيعة: "إننا نعيش تحديًا كبيرًا، حيث ينتشر فيروس كورونا الآن في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزءٌ من هذا العالم، وقيادتنا ودولتنا قامت بحمد الله بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم".

وأضاف أن التحدي كبير وتعاونكم مهم، فمن القلب أطلب منكم تعاونكم في 4 نقاط هي: تجنب المصافحة بالكامل، غسل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم خصوصًا أن اليدين هما أكبر ناقل للمرض، تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص.

واختتم : أنه إذا كانت لديك أعراض أو كنت قادمًا من خارج المملكة فعليك أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدًا عمّن حولك لمدة 14 يومًا، لسلامتك وسلامة من تحب.