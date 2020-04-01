وزير الإعلام اليمني ينشر فيديو لأحد ملالي إيران وهو يتباهى بتبعية الحوثيين وحزب الله لطهران

دعا أبناء اليمن لعدم الزج بأنفسهم وأبنائهم وقوداً لمعارك المليشيات والمخططات الإيرانية

علّق وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الإرياني، على مقطع فيديو لأحد قادة ملالي إيران وهو يتحدث بمنتهى الوضوح عن أدواتهم في المنطقة، ومنها مرتزقتهم في اليمن، وعن تصدير مشروعهم ومخططهم التوسعي في المنطقة، ووقوفهم خلف الهجمات الإرهابية التي تطال المملكة، ومنها استهداف منشآت أرامكو وحركة التجارة الدولية، ثم يأتي من يشكك في دور إيران وتبعية المليشيا الحوثية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للوزير اليمني بثها قبل قليل عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" معلقاً على مقطع فيديو لأحد ملالي إيران، والتي وجه خلالها نداءات لأبناء وطنه، وقال "الإرياني": "يا أبناء الوطن في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، أنتم مطالبون اليوم بإدراك طبيعة المعركة وخطورة المرحلة في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني ومرتزقته؛ حفاظاً على قيم الثورة والجمهورية والهوية اليمنية"، داعياً أبناء اليمن إلى عدم الزج بأنفسهم وأبنائهم وقوداً لمعارك المليشيات العبثية وخدمة المخططات الإيرانية.

وأضاف: "لقد دفع الشعب اليمني ولا يزال ثمناً باهظاً من دماء أبنائه وتدمير اقتصاده وبنيته التحتية ونهب خيراته ومقدراته ومعاناة الملايين من أبنائه ضريبة الطموحات الإيرانية في اليمن، ومساعيها لتحويل جغرافيته إلى منصة لاستهداف دول الجوار، وإقلاق أمن المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية".

وخلص الوزير الدكتور معمر الإرياني في ختام تغريداته إلى أن المجتمع الدولي الذي تنصل من التزاماته بموجب ميثاق الامم المتحدة، وظل يدير ظهره للسياسات التخريبية لنظام إيران ومساعيه للسيطرة على مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب بهدف ابتزاز العالم، مطالب اليوم بموقف جدي وحازم لمساندة الحكومة اليمنية في استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار.