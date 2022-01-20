"التحالف" يعلن: تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات

اعتبر ميناء الحديدة ثكنةً عسكرية تهدد الأمن الإقليمي والدولي

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه استهدف "تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة"، وأضاف أن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري". واعتبر التحالف أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح التحالف: "ننفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات". وتابع: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل"؛ طبقًا لـ"العربية نت".

وأضاف أن "العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات".

وذكرت المصادر، أن التحالف نفّذ ضربات جوية استهدفت إحدى الثكنات العسكرية الحوثية بالحديدة، تجددت ليل الأربعاء- الخميس على الحوثيين بصنعاء. وأضافت أن الضربات ركّزت على المقار والمعسكرات التابعة للحوثيين.

ولفتت إلى وقوع انفجارات عنيفة بمعسكرات الحوثيين بعد ضربات التحالف.

وكانت مصادر "العربية- الحدث" قد أفادت في وقت سابق بتنفيذ تحالف دعم الشرعية لضربات جوية جديدة على العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر؛ فقد توزعت الضربات الجوية على مناطق معروفة كمقرات للحوثيين في صنعاء، كما أشارت إلى سماع دوي انفجارات بقاعدة "الديلمي" الجوية في العاصمة.

وتقوم ألوية العمالقة بعملية تمشيط واسعة لجيوب مليشيا الحوثي في مديرية حريب بمحافظة مأرب.

ونفّذت ألوية العمالقة عملية التفاف على مواقع تتمركز فيها عناصر مليشيا الحوثي في باقي مناطق حريب، وصلت إلى مشارف مديرية الجوبة لتضييق الخناق على المليشيا في حريب.

وكان الجيش اليمني قد أعلن الأربعاء، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب، وألحَقَ بها "خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على تويتر: إن مدفعية الجيش استهدفت أيضًا مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة الجوف، وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.