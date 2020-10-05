علماء يحذرون من كارثة بيئية قد تصل لمرحلة لا يمكن إصلاحها

طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة ومراقبة المحيطات على المدى الطويل

حذّر علماء المناخ من الحالة الكارثية لمحيطات الكوكب؛ وفقًا لحساباتهم؛ بسبب الاحتباس الحراري؛ لافتين إلى أن هناك زيادة غير مسبوقة في متوسط درجة حرارة الماء.

ويقول الخبراء: إن هذا له تأثير ضار على الحياة البحرية بشكل عام؛ حيث تؤثر الزيادة في متوسط درجة حرارة الماء على تركيبه الكيميائي.

ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي" يتسبب المناخ المحلي المتغير للمحيطات، في زيادة حموضة المياه بسبب امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وارتفاع مستوى سطح البحر، وانحسار الصفائح الجليدية، وفقد الماء الأكسجين؛ وفقًا لمجلة Journal of Operational Oceanography.

ويدعو العلماء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومراقبة المحيطات على المدى الطويل؛ نظرًا لأن حياة البشرية تعتمد -إلى حد كبير- على الموارد البيولوجية للمحيطات؛ فقد يتسبب تغير المناخ في أضرار لا يمكن إصلاحها.