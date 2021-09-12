سليمان الحبيب.. جراحة تعيد "الحركة" لمراهق عانى من خلع في مفصل الورك

استمرت "4" ساعات تم خلالها إزالة كل التكلسات ثم إرجاع رأس الفخذ لمكانه

بفضل الله نجح فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، في إعادة القدرة لصبي على الحركة، يبلغ من العمر 14 عامًا، عانى من خلع في مفصل الورك عقب حادث مروري.

وقال الدكتور عبدالعزيز العماري استشاري جراحة العظام ورئيس الفريق الطبي المعالج: إن المريض كان قد تعرض لحادث قبل حوالى شهرين، وأُحضر إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي بعد معاناته من آلام حادة وعدم قدرة على الحركة، رغم أنه كان قد خضع في محاولة سابقة لرد الخلع، وفور وصوله أجريت له كل التحاليل الطبية، والأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد التي كشفت وجود خلع في مفصل الورك، مع وجود رأس الفخذ خارج مكانه الطبيعي على بعد 7سم، وعدم ثبات مفصل الورك عند محاولات الرد المغلق.

وبناء على نتائج التشخيص الطبي، تَقرر التدخل الجراحي بالرد المفتوح؛ حيث تم تحرير رأس الفخذ من مكانة الجديد، وإزالة كل التكلسات ثم إرجاع رأس الفخذ "مفصل الورك" لمكانه الطبيعي بعد مرور أكثر من شهرين على الحادث المسبب للخلع.

وأكد الدكتور العماري أهمية العملية الجراحية التي استمرت 4 ساعات، تكمن في إنقاذها للمريض من البقاء على "كرسي متحرك" لبقية عمره بسبب الخلع الشديد في المفصل.

وأضاف الدكتور العماري: الحمد لله حققت العملية نجاحًا كبيرًا، وانعكس ذلك في التحسن المضطرد لحالة المريض؛ حيث تَحسّنت قدرته على الحركة، إضافة إلى أنه تخلص من الآلام الحادة مع الرعاية الطبية الحثيثة التي حظي بها أثناء تنويمه في المستشفى لمدة 5 أيام.