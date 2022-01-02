مصر تدعو "إسرائيل" والفلسطينيين في غزة للالتزام بوقف إطلاق النار

بعد خرق الطرفين له

دعت مصر اليوم (الأحد) الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في قطاع غزة إلى وقف التصعيد، والالتزام بوقف إطلاق النار الساري منذ الحرب التي اندلعت في مايو الماضي.

وجاءت الدعوة المصرية بعد يوم من إطلاق مسلحي حماس صاروخين سقطا في البحر المتوسط قبالة وسط إسرائيل، لتشن إسرائيل بعدها غارات جوية على مواقع المسلحين في غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "قصف موقعا لتصنيع الصواريخ ومواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ليلا ردا على إطلاق الصواريخ أمس".