لأول مرة منذ إنشائها .. خلو منتزه بحيرة "دومة الجندل" من الزوار

التزامًا من المواطنين بالتوجيهات الصادرة بمنع التجمعات احترازيًّا

التقطت عدسة "سبق"، خلو منتزه بحيرة دومة الجندل من الزوار، في أول جمعة بعد قرار منع التجمعات احترازيًّا من فيروس كورونا.

ويعد منتزه بحيرة دومة الجندل من أكبر منتزهات منطقة الجوف، والذي يشهد ازدحاماً وإقبالاً عادةً في يوم الجمعة، من المواطنين والوافدين، إلا أن زيادة الوعي منعتهم من التنزه آخذين بمبدأ "سمعنا وأطعنا" للتوجيهات التي صدرت؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.