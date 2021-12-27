"الجوازات" تؤكد ضرورة حجز موعد إلكتروني للاستفادة من خدماتها

أكدت أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة

أكدت المديرية العامة للجوازات، ضرورة حجز موعد إلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"؛ وذلك عند تسلم جواز السفر السعودي بعد الإصدار أو التجديد، بعد (3) أيام عمل من تاريخ تنفيذ الطلب؛ وذلك من خلال اختيار خدمة (المواعيد- الجوازات- استلام جواز السفر السعودي).

ودعت "الجوازات" المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، التي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه عبر العنوان الوطني من البريد السعودي (سبل).

وأكدت أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة، وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

1

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443 01:24 PM

أكدت أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة

"الجوازات" تؤكد ضرورة حجز موعد إلكتروني للاستفادة من خدماتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 538

أكدت المديرية العامة للجوازات، ضرورة حجز موعد إلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"؛ وذلك عند تسلم جواز السفر السعودي بعد الإصدار أو التجديد، بعد (3) أيام عمل من تاريخ تنفيذ الطلب؛ وذلك من خلال اختيار خدمة (المواعيد- الجوازات- استلام جواز السفر السعودي).

ودعت "الجوازات" المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، التي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه عبر العنوان الوطني من البريد السعودي (سبل).

وأكدت أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة، وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021