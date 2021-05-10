ندوة بعنوان "لقاء ولي العهد ورؤية 2030.. الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية"

وزراء وأكاديميون ومختصون من 11 دولة عربية يشاركون "إعلاميون" في النقاشات

بمشاركة 13 ضيفاً من 11 دولة عربية إضافةً إلى السعودية؛ تقيم جمعية "إعلاميون" ندوة استثنائية لمضامين اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعنوان: "لقاء ولي العهد ورؤية المملكة 2030.. الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية"، مساء اليوم من الساعة 11:00 مساءً إلى الساعة 01:00 فجرًا، وذلك في القاعة الافتراضية لتطبيق الزوم عبر الرابط:

https://2u.pw/r00RA?source=qr.

والمشاركون هم: عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، الوزير معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، الوزير سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني سابقًا، الدكتور سعود الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور عاطف السعداوي خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مراد الريفي العلمي أستاذ السوسيولوجيا الحضرية بالجامعة الدولية بالرباط، الدكتور همام الشماع أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة بغداد، وعضو مجلس إدارة "بنك كوردستان الإسلامي الدولي"، الدكتور مناور الراجحي رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت، الدكتور أحمد سعيد كشوب الخبير الاقتصادي العماني، الدكتور ناجح الميساوي رئيس الجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام، بخاري بن بخاري الأمين العام للمنظمة العربية الإفريقية للعمل الإنساني، عماد المديفر عضو جمعية "إعلاميون" والكاتب والباحث في الإعلام السياسي، فيما يدير الندوة مبارك العصيمي عضو جمعية "إعلاميون".

وتتناول الندوة التأثير والأثر للقاء التلفزيوني للأمير محمد بن سلمان، خمسة أعوام من الرؤية.. الأرقام تتحدث بكل الأبعاد، الانفتاح الاقتصادي.. ميدان التنافس والتكامل المثمر، السياسة السعودية.. تعزيز السلم العالمي والتعايش الإنساني، التشريعات والقوانين.. دستورنا القرآن.

من جهته، أعرب نائب رئيس جمعية "إعلاميون" المتحدث الرسمي، عبدالعزيز بن فهد العيد، عن فخر الجمعية بإقامة هذا التواصل العربي الإعلامي الواسع مع هذه الشخصيات الوزارية والأكاديمية والمهنية المعروفة، والتي تعكس اهتمام مجتمعاتها بالشأن السعودي، وبما تتحدث به القيادة السعودية بشكل خاص، وتأثيرات هذا الموضوع بالشؤون العربية والدولية،

يأتي هذا إيماناً من "إعلاميون" بأداء رسالتها الإعلامية، ومد جسور التواصل مع أشقائنا العرب، والتي تبقي المشهد الإعلامي السعودي حياً ينبض بالحياة، ومتفاعلاً مع وسطه وجمهوره العربي.

وأشار "العيد" إلى أن الحوار التلفزيوني الذي أجري مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لقي أصداءً واسعة محلية وعربية ودولية تطرقت إلى مضامينه العميقة والمهمة في شؤون داخلية وخارجية، اقتصادية وأمنية وسياسية، وهذا ما ستركز عليه جمعية "إعلاميون" في ندوتها الاستثنائية.