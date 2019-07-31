جوازات مطار المدينة المنورة تنهي إجراءات دخول 600 ألف حاج

دون تكدس أو ازدحام طيلة الفترة الماضية

أنهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وصول 600 ألف حاج منذ بداية تنفيذ خطة المديرية العامة للجوازات، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر قوة جوازات المطار، والقوة المساندة من طلبة معهد الجوازات.

جاء ذلك بعد الجهود التنظيمية في توزيع الرحلات على خمس صالات، ووجود أكثر من 100 منصة استقبال تم تجهيزها بالكادر البشري المؤهل خصيصاً، لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وتم زيادة عدد منصات الاستقبال وتزويدها بأحدث أجهزة الكشف عن الوثائق المزورة وأجهزة الحاسب الآلي.

وأكد قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، العميد فواز بن قالط الفقير، أن جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تعمل بالقوة البشرية المؤهلة، والتي تسهم في إنهاء إجراءات الحجاج على وجه السرعة.

وأضاف: "تم دخول أكثر من نصف مليون حتى هذه اللحظة، دون حدوث ازدحام أو تكدس أو غيره، وذلك نتيجة الخطط المعدة من قبل، والعمل بفريق مؤهل ومتمكن في أداء مهام عمله، ولا زلنا نواصل استقبال الرحلات ونقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه".