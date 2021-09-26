"الشرعية" تقضي على 43 متمرداً حوثياً في معارك بمأرب

أغلبهم قُتل في قصف لطائرات التحالف

قُتل 43 متمرداً حوثياً خلال المعارك الدائرة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جنوب محافظة مأرب، بحسب ما ذكر مصدر عسكري في الجيش الوطني اليوم (الأحد).

وأوضح المصدر أن 43 متمرداً حوثياً قُتلوا في الساعات الـ48 الماضية، أغلبهم في قصف جوي للتحالف العربي في مناطق مختلفة في جنوب وغرب محافظة مأرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن 7 من جنود الجيش الوطني قتلوا في جبهة جنوب المحافظة.

وأشار إلى استمرار المواجهات في جنوب المحافظة.