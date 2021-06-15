وزير الرياضة يهنئ الأخضر بالتأهل لتصفيات المونديال والوصول لنهائيات آسيا

قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة التأهل للتصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

وقال " الفيصل" من خلال تغريدة في حسابه في " تويتر" : ألف ألف مبروك يا أبطال هذا الانتصار والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال2022والوصول لنهائيات كأس آسيا2023مبروك للجميع"



وكان الأخضر السعودي قد حقق فوزاً ثميناً مساء اليوم على نظيره أوزبكستان 3/0 وضعته في الصدارة.