900 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من قبل مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران

استهداف للمدنيين وزراعة الألغام والاعتقال التعسفي وقتل خارج نطاق القانون

رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن خلال الثلاثة الأشهر من العام الجاري 903 انتهاكات في مختلف محافظات اليمن .

وأكدت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالعاصمة المؤقتة عدن انتهاءها من التحقيق في 430 واقعة، تشمل استهدافاً للمدنيين وسقوط قتلى وجرحى وزراعة الألغام والاعتقال التعسفي وقتلاً خارج نطاق القانون .

وقالت الناطقة الرسمية للجنة إشراق المقطري - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إن ادعاءات الانتهاكات الحقوقية ارتفعت وتيرتها خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة بسبب استمرار الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران الذي سبب الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات والدمار في المؤسسات الخدمية.

وأضافت المقطري أن معاناة السكان تزايدت مع إغلاق المرافق الصحية وتوقف العملية التعليمية في أغلب المحافظات وانتشار الأمراض الوبائية وانقطاع الرواتب، إضافة إلى إغلاق مؤسسات الحماية والرعاية .