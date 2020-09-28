"نيوم": سنطوّر التكنولوجيا من خلال مركز للبحث والابتكار

قالت: بما يسمح لقطاع التصنيع بالبقاء في طليعة التصميم

أكد مشروع "نيوم" أنه سيعمل على ابتكار التكنولوجيا من خلال مركز للبحث والابتكار، مما يسمح لقطاع التصنيع بالبقاء في طليعة التصميم، بالإضافة إلى دفع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري.

وقال المشروع عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم إن ذلك أدى بالفعل إلى إنشاء "مؤشر وخريطة طريق محدّثة ومتقدمة، لدفع حدود تطور الصناعة وتكنولوجيا 4,0 والاقتصاد المتكامل .

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.