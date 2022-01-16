انطلاق مناورات التمرين السعودي الأمريكي المشترك "درع الوقاية 3"

بهدف إدارة الأزمات الناجمة عن أسلحة التدمير الشامل

انطلق اليوم بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية، مناورات التمرين السعودي - الأمريكي المشترك "درع الوقاية 3" بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية، بمشاركة وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني.

بدأ حفل افتتاح مناورات التمرين بآيات من الذكر الحكيم، ثم قدم العقيد الركن عبدالرحمن بن متعب الحربي إيجاز عن مراحل التمرين.

بعد ذلك، ألقى قائد مجموعة الدفاع الجوي الخامسة قائد التمرين اللواء الركن خالد بن سعيد أبو قيس كلمة رحَّب فيها بالمشاركين من جميع الجهات، مثمناً مشاركة القوات الأميركية الصديقة في مناورات هذا التمرين.

وبين اللواء أبو قيس أن مثل مناورات هذه التمارين تهدف إلى "تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية والأمريكية، ورفع المستوى التدريبي لقواتنا المسلحة"، مشيراً بأن أهداف مناورات التمرين تتمثل في الوصول لأعلى درجات التنسيق بين أفرع القوات المسلحة والاستجابة الفورية والفاعلة ضد أسلحة التدمير الشامل، وضد هذا النوع من الأزمات، وتحقيق التعاون على المستوى الوطني مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة، وتوحيد المفاهيم في مجال الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وتفعيل العمل المشترك.



وأكد أن جميع الجهات المشاركة جاهزة لانطلاق مناورات التمرين، الذي سيستمر لعدة أيام، وسيُنفَّذ على مرحلتين، تتمثلان في تدريب نظري، يتم فيه تقديم محاضرات وندوات تقدم من الجانبين للمشاركين في التمرين، وتطبيق عملي وميداني داخل الميادين الخاصة بالدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل.

