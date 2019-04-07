بعد 3 أيام من خبر"سبق".. "لاخمير خان" خارج أسوار السجن

عقب 44 شهرًا فاعل خير تكفل بكامل الدية رافضًا ذكر اسمه

بعد 44 شهراً قضاها سائق الشاحنة الباكستاني، لاخمير خان، في سجن قلوة، بانتظار متبرع يتكفل بدفع نسبة الدية التي تقررت عليه، تكفل فاعل خير بدفعها كاملة.

وكان المتبرع تواصل مع "سبق" بعد نشرها لمناشدة التبرع بالدية، ولكنه صادف إجازة نهاية الأسبوع، وجرى إنهاء الإجراءات، اليوم، بعد ثلاثة أيام من منشور "سبق"، وأطلق سراح "خان" بحضور مندوب الشركة التي يعمل بها لاستلامه وإنهاء إجراءات تجديد إقامته ومنحه إجازة كما وعد.

وقال لـ"سبق" معرف قرية سيال، عضو لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الحجرة، صقران السويدي: تفاعل عدد من فاعلي الخير مع الحالة وتواصلوا للتكفل وحضر للمحكمة اليوم اثنان يريدان السداد.

وأضاف: شكراً جزيلاً "سبق" التي كانت سببًا رئيسًا - بعد الله - في إطلاق سراح الوافد الذي يعول أربعة أبناء ووالدين كبيرين في السن، ووقع حادثه المروري بعد قدومه للمملكة بثماني أشهر فقط، وقضى بعده ثلاث سنوات و8 أشهر في سجن قلوة.

وكان "السويدي" صاحب مجهودات كبيرة في التواصل مع الورثة للتنازل عن الدية في الحادث الذي راح ضحيته (امرأتان وطفلة) من ساكني سيال بالحجرة، وتنازل أغلبهم وخُفّضت المطالبة المالية من 225 ألف ريال إلى 74680 ريالاً، تكفل بها فاعل خير - رفض ذكر اسمه -.