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كلمة ضافية للملك في مستهلّ أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس

خادم الحرمين يرسم معالم سياسة المملكة في خطابه السنوي أمام "الشورى".. الأربعاء

يتفضل خادم الحرمين الشريفين بإلقاء خطابه السنوي في مجلس #الشورى الأربعاء القادم، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

وأعرب رئيس مجلس #الشورى د.عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس وقال: الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة وتحدد منطلقات العمل لمجلس #الشورى.

وأضاف: بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قراراً رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.