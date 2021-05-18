وزير الدفاع الأمريكي يدعم خفض التصعيد بين إسرائيل والمقاومة واستعادة الهدوء

أعرب عن أسفه لمقتل الأبرياء

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الثلاثاء) عن دعمه لخفض التصعيد في القتال بين إسرائيل المقاومة الفلسطينية، وذلك في اتصال مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس.

وبين المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي، أن "أوستن أكد مجددًا على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي حماية المدنيين الإسرائيليين، وأبدى أسفه لمقتل إسرائيليين وفلسطينيين أبرياء" وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "كيربي" أن "أوستن" دعا إلى استعادة الهدوء.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442 07:18 PM

أعرب عن أسفه لمقتل الأبرياء

وزير الدفاع الأمريكي يدعم خفض التصعيد بين إسرائيل والمقاومة واستعادة الهدوء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الثلاثاء) عن دعمه لخفض التصعيد في القتال بين إسرائيل المقاومة الفلسطينية، وذلك في اتصال مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس.

وبين المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي، أن "أوستن أكد مجددًا على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي حماية المدنيين الإسرائيليين، وأبدى أسفه لمقتل إسرائيليين وفلسطينيين أبرياء" وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "كيربي" أن "أوستن" دعا إلى استعادة الهدوء.

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