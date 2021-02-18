أجواء ساحرة.. الثلوج تتساقط بمرتفعات تبوك والأرض تكتسي بالبياض

مشاهد جذبت محبي الكشتات وعشاق التصوير والطقس ووثقتها "سبق"

تصوير: محمد بخيت: غطت الثلوج، صباح اليوم الخميس، مرتفعات تبوك والظهر وعلقان، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

ووثقت عدسة "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج؛ حيث اكتست الأرض بالبياض، في منظر بديع ينتظره هواة الطقس، ومحبو الكشتات وسط الثلوج.