خلال رمضان.. "كيان": توزع "282" سلة غذائية و"126" بطاقة تمويلية على مستفيديها

قدمت "60" شنطة صحية وقائية مع المعقمات وسددت فواتير وسداد إيجارات عقارية لـ 123 أسرة

قامت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة بتنفيذ كل ما جاء في خصوص "جائحة كورونا"، حيث تعمل موظفاتها عن بعد إلا للضرورة القصوى تضطر البعض منهن للذهاب لمقر الجمعية، تماشيًا مع ما صدر من قرارات من المقام السامي ومن عدد من الوزارات فقد التزمت ، كما واصلت الجمعية عملها دون توقف في شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع مواد غذائية للمستفيدين من الجمعية بعدد "282" سلة غذائية، و"126" بطاقة تمويلية و"42" سلة خضار وفاكهة، و"65" كرتون تمر.

كما تم توزيع عدد "60" شنطة صحية وقائية مع المعقمات بالتعاون مع أمانة الرياض وجمعية عناية للمرضى، كما تم مساعدة "66" مستفيدًا ومستفيدة ما بين أجهزة كهربائية وتسديد فواتير وسداد إيجارات عقارية ودعم مادي وقد يلغ إجمالي الأسر المستفيدة " 123" أسرة.

كما قام الفريق التطوعي "بصمة كلنا وطن" بتعقيم الجمعية بشكل كامل وتكون فريق المبادرة من أطباء وإعلاميين ومصورين.

وعلى صعيد التوعية الإعلامية عن أخطار كورونا والتوعية الصحية للمستفيدين فقد ساهمت الجمعية بنشر التوعية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وعبر رسائل الواتساب.

وعلى صعيد التوعية والتثقيف عقدت الجمعية بالتعاون مع عدد من الجهات دورات ومحاضرات عن بعد لمستفيديها والأسر البديلة وللأمهات والأطفال استفاد منها “85" مستفيدًا ومستفيدة تناولت خلالها العديد من الموضوعات منها: محاضرة بعنوان (الأمان النفسي للأطفال) قدمتها أ.نادية السيف، كما عقدت أيضًا محاضرة بعنوان "لنحمي أطفالنا من التحرش الجنسي" قدمتها الناشطة في مجال حماية الطفل من التحرش د. سارة العبد الكريم. كما قدم فريق "رؤية وطن التطوعي" للتدريب والتطوير أمسية تدريبية بعنوان "فكر وانطلق" نفذها المدرب أ. علي أمحوس.

كما تابعت مؤسسة الملك خالد الخيرية رعايتها للجمعية حيث تم عقد عدد من ورش العمل "عن بعد" منها: ورشة بعنوان "إعداد دليل سياسات البرامج والمشاريع) من مشروع الاحتضان الكلي. وورشة عمل إعداد وسياسات وإجراءات تقييم وإدارة المشاريع" بحضور أعضاء مجلس الإدارة وموظفاتها وعدد من الخبراء في مجال الأيتام. وورشة عمل بعنوان "مناقشة وشرح دليل إدارة البرامج" ضمن مشروع الاحتضان الكلي للجمعية، وذلك بحضور الإدارة التنفيذية وعضوات مجلس الإدارة وموظفات الجمعية.

وعلى صعيد المشاركات في الإذاعة والتلفزيون تم استضافة الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام في قناة السعودية الإخبارية أعربت فيه عن دور الجمعية وما تقدمه من خدمات تجاه المستفيدين والمستفيدات. كذلك تم استضافة عدد من الأخصائيات والموظفات في إذاعة الراض وإذاعة نداء الإسلام للحديث عن منجزات الجمعية وأهدافها.

وبهدف مشاركة أبناء جمعية كيان في الأنشطة عن بعد فقد تم إقامة مسابقات تحفيزية وتثقيفية أهمها مسابقة "حفظ عدد من سور القرآن الكريم" طوال شهر رمضان المبارك، كما تم إطلاق مبادرة "أطفالنا مبدعون" بمناسبة اليوم العربي لليتيم وشارك الأطفال بمجموعة رسومات تعبيرية عن هذا اليوم. كما شاركت الجمعية في "يوم الأم العالمي". وبمناسبة عيد الفطر المبارك قدمت الجمعية العديد من الهدايا لأبنائها في العيد وعددهم "115" بحملة (عيدكم فرحة) بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض، و(افيان)

هذا وقد ثمنت جمعية كيان ممثلة رئيس مجلس إدارتها الأستاذة سمها الغامدي جميع الجهات التي دعمت الجمعية خلال فترة الحجر المنزلي وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، مثمنة جهودهم المبذولة وعطاءاتهم الإنسانية لدعم أعمال الجمعية وتمكينها من متابعة أعمالها وتحقيق أهدافها المرجوة سائلة الله عز وجل أن يجعل الله ذلك في موازين أعمالهم.

تجدر الإشارة أن جمعية (كيان) للأيتام ذوي الظروف الخاصة بمنطقة الرياض مسجلة برقم ٧٨٧ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رؤيتنا التميز والريادة في بناء كيان الأيتام.