نيابة عن الملك .. أمير الرياض يتوج نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - توج الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي التعاون والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء أمس الخميس .



ولدى وصول أمير الرياض كان في استقباله الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمعة، والأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومساعد وزير الرياضة عبد الإله بن سعد الدلاك ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وبعد أن أخذ أمير الرياض مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي، ثم قُدم أوبريت وطني بعنوان ( درع سلمان) يعرض التضحيات التي يقدمها رجال الأمن والصحة لبلادنا وتعبير الجمهور الرياضي عن مشاعرهم وامتنانهم تجاهها.



وعقب المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، تسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، هدية تذكارية من الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذه المناسبة.



بعد ذلك قام طاقم تحكيم المباراة بالسلام على أمير منطقة الرياض واستلام ميدالياتهم.



وسلّم أمير الرياض عقب ذلك رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج وكابتن الفريق أحمد الكسار ومدرب الفريق نيابة عن لاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالنادي الميداليات الذهبية ومكافأة المركز الأول.



ونوه الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز في تصريح صحفي عقب نهاية المباراة بما هيأ الله لهذه البلاد من قيادة حكيمة استطاعت أن ترسم لها طريقًا في سبيل نهضة الوطن وشبابه لافتًا إلى التنافس الشريف والرائع مساء اليوم ومهنئًا الجميع بالرعاية الملكية من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.



وثمّن أمير الرياض ما تحظى به الرياضة وشباب هذا الوطن من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.



وأشار أمير الرياض إلى ما يجسده الشاب السعودي في عمله وجهده وفي إنتاجه الذي ظهر اليوم بسهرة كروية جميلة استمتع بها الجميع مقدمًا شكره لوزير الرياضة ولكل القائمين على التتويج.



من جهة أخرى رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية، والتي أُقيمت اليوم الخميس بين فريقي التعاون والفيصلي، وانتهت بفوز الفيصلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتويجه بالكأس والميداليات الذهبية، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.



كما رفع وزير الرياضة بالغ الشكر والعرفان للأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، على حضوره وتشريفه للمباراة النهائية وتتويجه للفريق الفائز.



وقال وزير الرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن هذه الرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة، وتشريف سمو أمير الرياض لهذا الحدث الكروي المميز، يجسد الاهتمام الكبير وغير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي، وهو ما انعكس على أرض الواقع بتحقيق نجاحات منقطعة النظير ولله الحمد، عبر استضافة أقوى وأهم الأحداث الرياضية العالمية، وتنفيذ العديد من البرامج التطويرية المميزة، التي أسهمت بشكل مباشر في رفع مستوى المنافسة، وزيادة أعداد الممارسين للرياضة، وتوسيع دائرة المتابعة خارجيًا للمنافسات السعودية، وذلك وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.



وفي ختام تصريحه، قدم وزير الرياضة التهاني والتبريكات لإدارة نادي الفيصلي وجماهيره، بمناسبة تتويجهم بهذا اللقب الغالي، مؤكدًا أن المستوى الفني المميز الذي ظهر به اللقاء، عكس التطور الكبير الذي وصلت إليه كرة القدم السعودية، متمنيًا في الوقت ذاته لنادي التعاون حظًا أوفر في المنافسات المقبلة.