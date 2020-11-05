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اللجنة العليا لإصلاح ذات البين أنهت القضية التي وقعت بسبب خلاف عائلي

الشرقية.. ولي الدم تنازل عن القاتل تقديراً لشفاعة أمير المنطقة ونائبه

بشفاعة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة، أنهت اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، قضية قتل في مدينة الدمام إثر خلاف عائلي، بتنازل ولي الدم عن القاتل، تقديراً لشفاعة أمير المنطقة نائبه.



ويأتي العفو ثمرةً لجهود اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة، التي تعمل على تعزيز قيمة الصلح، وحل الخلافات بما يضمن حقوق الأطراف كافة، وترسيخ قيمة العفو وأجرها العظيم عند الله، والأخذ باللين عند الترغيب في ذلك، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لإرساء السلم المجتمعي، والحث على العفو، دون إخلال بأداء الحقوق لأصحابها، وفق ما نص عليه الشرع المطهر والأنظمة القائمة.



وتواصل اللجنة عملها عبر اللجان التنفيذية في المحافظات، التي تسعى للصلح في قضايا الدماء، والقضايا الأسرية والاجتماعية، والقضايا العمالية والتجارية، وفق ما يرد إليها من الجهات الشريكة.