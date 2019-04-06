شرطة عسير تعلن القبض على المعتدي على خطيب جامع النماص

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه تم ظهر يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 مباشرة بلاغ عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للاعتداء بالطعن ونقله إلى المستشفى، وقد تم بتوفيق الله القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وضبط الأداة المستخدمة بالجريمة بحوزته، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.